Verspätungen und Zugausfälle : Bahn und Gewerkschaft EVG nehmen Tarifgespräche wieder auf

Nach einem folgenschweren Warnstreik erst einmal Entspannung: Die Gewerkschaft EVG und die Bahn kehren an den Verhandlungstisch zurück. Auch mit der Lokführergewerkschaft ist der Verkehrskonzern noch nicht am Ziel.

von dpa

11. Dezember 2018, 06:38 Uhr

Die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn gehen am Dienstag weiter. Der Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) war am Montag eskaliert.

Mit einem Warnstreik legte die EVG große Teile des Zugverkehrs stundenlang lahm. Nun treffen sich beide Seiten am Nachmittag (14.00 Uhr) in Berlin wieder am Verhandlungstisch. «Mit dem Warnstreik haben unsere Kolleginnen und Kollegen in imposanter Weise deutlich gemacht, wie ernst es Ihnen mit ihren Forderungen ist», sagte die Verhandlungsführerin der EVG, Regina Rusch-Ziemba. «Das bestärkt uns in unseren Verhandlungen.»

Zuvor kommt die Bahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in Eisenach zusammen. Dort tagen auch turnusmäßig Hauptvorstand und Bundestarifkommission der GDL. Bahn und GDL hoffen erklärtermaßen auf einen Abschluss. Zuletzt fehlte noch eine Verständigung über die Lohnerhöhung. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sah die Verhandlungen nach dem jüngsten Treffen am Samstag «kurz vor dem Ziel».

Der vierstündige Warnstreik der EVG am Montagmorgen hatte Millionen Fahrgäste Reisende getroffen. Für Dienstagmorgen rechnet die Bahn bundesweit wieder mit einem fahrplanmäßigen Zugverkehr. Vor der Wiederaufnahme der unterbrochenen Tarifverhandlungen sagte EVG-Verhandlungsführerin Rusch-Ziemba: «Unser oberstes Ziel ist, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erreichen.» DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: «Ich erwarte, dass der Bahnvorstand endlich ein ordentliches Angebot auf den Tisch legt.»

Die EVG war wie die GDL mit einer Forderung nach 7,5 Prozent mehr Einkommen in die Tarifrunde eingestiegen. Die Bahn hatte ihr neben einer Einmalzahlung von 500 Euro eine Entgelt-Erhöhung in zwei Stufen angeboten: 2,5 Prozent zum 1. März 2019, weitere 2,6 Prozent zum 1. Januar 2020, bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten.