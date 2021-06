Klimaneutralität schon 2040 : Bahn strafft ihren Klima-Zeitplan

2050 wollte die Deutsche Bahn zusammen mit dem Rest des Landes Klimaneutralität erreichen. Doch der Konzern kündigt mehr Tempo an.

Berlin | Die Deutsche Bahn will zehn Jahre früher klimaneutral wirtschaften als bislang geplant. 2040 sollen die Eisenbahn in Deutschland und die Logistiksparte DB Schenker ein ausgeglichenes CO2-Konto erreichen, wie das bundeseigene Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Es will dazu Werke, Büros und Bahnhöfe mit Ökostrom versorgen, Öl- und Gasheizungen nach u...

