Konjunktur : Auftragsboom im Maschinenbau

Maschinen „Made in Germany“ sind gefragt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Weltkonjunktur erholt sich vom Corona-Schock. Das kurbelt die Nachfrage an. Doch das Bild ist nicht ungetrübt.

Frankfurt am Main | Die Nachfrage nach Maschinen aus Deutschland boomt rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie. Bei den Unternehmen gingen im April satte 72 Prozent mehr Bestellungen ein als im schwachen Vorjahresmonat, teilt der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit. Ein ähnlich starker Zuwachs liegt Jahrzehnte zurück. „Im Jahr 1981 hatten wir ein Plus von 100 ...

