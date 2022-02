Konjunktur : Aufholjagd im Maschinenbau: „Fulminantes Ergebnis”

Die Nachfrage nach Maschinen „Made in Germany“ ist hoch. Die Auftragsbücher sind überdurchschnittlich gut gefüllt. Das macht Hoffnung für dieses Jahr. Ganz ungetrübt ist das Bild allerdings nicht.

Deutschlands Maschinenbauer gehen nach einer rasanten Aufholjagd mit prall gefüllten Auftragsbücher in das laufende Jahr. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise 2020 stieg der Auftragseingang im vergangenen Jahr bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 32 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. VDMA-Konjunkturexperte O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.