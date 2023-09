Börse in Frankfurt Zinssorgen drücken Dax unter 15.500 Punkte Von dpa | 22.09.2023, 09:37 Uhr | Update vor 58 Min. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Im Sog von Zinssorgen hat der Dax am Freitag seine Vortagesverluste ausgeweitet und ist unter 15.500 Punkte gefallen. In den USA war es bereits am Donnerstag weiter abwärts gegangen. An diesem Morgen folgten die wichtigsten Börsen Asiens, mit Ausnahme der chinesischen Märkte, und die europäischen Börsen.