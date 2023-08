Einzelhandel Yves Rocher schließt alle Filialen in Deutschland Von dpa | 03.08.2023, 18:05 Uhr Filialschließungen bei Yves Rocher Foto: Anne Stein/dpa up-down up-down

Das französische Kosmetikunternehmen sieht sich „nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften“. Das hat Konsequenzen für alle Filialen in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz.