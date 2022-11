Boykott Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Fußball Wirtschaft erwartet ein trübes WM-Geschäft Von dpa | 18.11.2022, 08:14 Uhr

Statt an lauen Sommerabenden findet die Fußball-WM in Katar in der tristen Jahreszeit statt - hinzu kommen Energiekrise und Inflation. Das sonst gute Geschäft könnte sich dieses Mal für viele zerschlagen.