Energie Windräder vor der Haustür - Länder wollen Geld für Kommunen Von dpa | 02.08.2023, 04:43 Uhr

Die Zahl der Windräder in Deutschland steigt, nur nicht überall schnell genug. Vielerorts gibt es Akzeptanzprobleme. Thüringen will Kommunen und Bürger per Gesetz am Gewinn des Windstroms beteiligen.