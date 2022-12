Windows-Werkzeug: Text aus Bildern ziehen Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Computertipp Windows-Werkzeug: Text aus Bildern ziehen Von dpa | 19.12.2022, 05:03 Uhr

Mit der Maus markieren, kopieren und an anderer Stelle einfügen. So arbeiten unzählige Menschen tagtäglich am Computer mit Text und Texten. Doch was, wenn sich etwas nicht markieren und kopieren lässt?