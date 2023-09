Börse in Frankfurt Wenig Bewegung an der Börse vor EZB-Zinsentscheid Von dpa | 14.09.2023, 09:32 Uhr | Update vor 14 Min. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten am Donnerstag mit Spannung auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. In der Frühe hielten sich die meisten Investoren zunächst weiter bedeckt. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,15 Prozent auf 15.631,07 Punkte und der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte trat mit plus 0,04 Prozent bei 27.067,89 Zählern nahezu auf der Stelle. Auf europäischer Bühne gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rund 0,1 Prozent nach.