Tarife Warnstreiks bei mehreren Brauereien bremsen Bierproduktion Von dpa | 23.02.2023, 14:14 Uhr

Bei etlichen deutschen Biermarken stand der Betrieb am Donnerstag zeitweise still. Die Gewerkschaft NGG hatte zu Warnstreiks aufgerufen. Worum geht es in dem Tarifstreit mit den Herstellern?