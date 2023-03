Flughafen Düsseldorf Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Löhne Warnstreiks an Airports Düsseldorf und Köln/Bonn gestartet Von dpa | 17.03.2023, 04:38 Uhr

Vorerst keine Einigung in den Tarifverhandlungen: Flugreisende in NRW müssen heute mit Ausfällen, Verspätungen und längeren Wartezeiten rechnen. In Düsseldorf und Köln/Bonn haben Warnstreiks begonnen.