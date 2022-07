ARCHIV - Der angeschlagene Gasimporteur Uniper hat bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Foto: Matthias Balk/dpa FOTO: Matthias Balk up-down up-down Energiekonzern Uniper beantragt staatliche Stabilisierungsmaßnahmen Von dpa | 08.07.2022, 14:38 Uhr | Update vor 31 Min.

In der Corona-Pandemie hatte der Staat die Lufthansa mit Milliarden gerettet. Nun ist in der Gaskrise der Energiekonzern Uniper in eine Schieflage geraten.