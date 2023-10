Was über den Wolken möglich ist, sollte doch auch auf der Erde klappen.



So denken viele Erwachsene hierzulande und wünschen sich, dass Telefonieren nicht nur im Flugzeug, sondern auch in Bus oder Bahn verboten sein sollte. Das geht aus einer Innofact-Umfrage im Auftrag von Verivox hervor.



Ein gutes Drittel (37,3 Prozent) aller Befragten spricht sich dafür aus, dass auch in Fernbussen und Zügen grundsätzlich Telefon-Funkstille herrschen sollte. Die Mehrheit (47,6 Prozent) möchte allerdings nicht an der Handyplauderei in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf Straßen und Schienen rütteln. Einige (15,1 Prozent) wollen sich nicht auf eine Position festlegen.



Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man die Meinung von Befragten betrachtet, die in den vergangenen zwölf Monaten selbst im Fernbus unterwegs waren: Aus dieser Gruppe wünscht sich fast jede und jeder Zweite (49 Prozent) ein Verbot von Telefonaten. Von all denjenigen, die binnen Jahresfrist mit dem Zug unterwegs waren, sprechen sich 36 Prozent für diese Regelung aus.



Mehrheit ist mit WLAN-Qualität zufrieden

Und wie sieht es mit dem Internet auf Reisen aus? In der Umfrage wurden all jene, die in den vergangenen zwölf Monaten gereist sind und das WLAN-Angebot an Bord eines Verkehrsmittels genutzt haben, auch nach ihren Erfahrungen damit befragt.



Zufrieden (sehr oder einigermaßen) mit der vorgefundenen WLAN-Qualität waren die meisten Reisenden im Flugzeug (69,7 Prozent), mit etwas Abstand folgen Zug (60 Prozent) und Fernbus (56,9 Prozent).



An der Umfrage teilgenommen hatten 1006 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren.