Herbstmode Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil up-down up-down Einzelhandel Umfrage: Bekleidung muss vor allem passen und preiswert sein Von dpa | 29.11.2022, 11:25 Uhr

Wie wichtig ist es Menschen in Deutschland, sich modisch zu kleiden? Und was zählt in Zeiten der Inflation beim Kauf von Kleidung? Der Modeverband GermanFashion wollte es genauer wissen.