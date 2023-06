Istanbul Foto: Lefteris Pitarakis/AP/dpa up-down up-down Börse Türkischer Aktienmarkt mit Rekord in Landeswährung Von dpa | 12.06.2023, 14:00 Uhr

Seit der Wiederwahl Erdogans zum Präsidenten Ende Mai gewann der türkische Leitindex ein Viertel an Wert - allerdings nur in der Landeswährung Lira. Diese verliert aufgrund der hohen Inflation weiter an Wert.