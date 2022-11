Istanbul Foto: Onur Dogman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Preise Türkei: Inflation steigt auf 85,5 Prozent Von dpa | 03.11.2022, 09:06 Uhr

Die Inflation in der Türkei nimmt weiter rasant an Tempo auf. Verbraucher müssen noch tiefer in die Taschen greifen. Eine Leitzinserhöhung kommt für die türkische Notenbank aber dennoch nicht in Frage.