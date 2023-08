Unternehmen Tesla-Finanzchef zurückgetreten Von dpa | 07.08.2023, 18:22 Uhr Tesla Foto: David Zalubowski/AP up-down up-down

Vier Jahre lang war Zachary Kirkhorn Finanzchef bei Tesla. 2021 gab man ihm im Unternehmen den Titel „Master of Coin“, angelehnt an die Serie „Game of Thrones“. Nun ist er überraschend zurückgetreten.