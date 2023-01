Deutsche Telekom Foto: Rainer Jensen/dpa up-down up-down T Phone und T Phone pro Telekom bietet eigenes Smartphone nun auch in Deutschland an Von dpa | 24.01.2023, 13:35 Uhr

Nach Jahren des Wachstums schrumpft der hiesige Smartphone-Markt. Doch gerade jetzt will die Deutsche Telekom zwei eigene Modelle in den Handel bringen. In welchem Preissegment liegen die Geräte?