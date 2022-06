Das Schweineleben in Deutschland soll besser werden. Aber wie finanzieren? Eine staatliche Tierwohlabgabe liegt offenbar erst einmal auf Eis. FOTO: Katja Müller Bessere Ställe für Schweine Inflation: Steht die staatliche Tierwohlabgabe vor dem Aus? Von Dirk Fisser | 01.06.2022, 09:32 Uhr

Muss der Umbau der Ställe in Deutschland ohne eine extra Tierwohlabgabe starten? Die Anzeichen verdichten sich, dass die Bundesregierung in Zeiten steigender Inflation und noch stärker steigender Lebensmittelpreise Fleisch nicht noch weiter durch staatliche Eingriffe verteuern will.