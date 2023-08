Börse Starke Nvidia-Bilanz stützt Aktienkurse auch in Deutschland Von dpa | 24.08.2023, 10:20 Uhr Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA sorgt der Tech-Riese Nvidia am Donnerstag für gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Der Chipkonzern übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und zeigte sich auch für das laufende Quartal optimistisch.