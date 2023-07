Flughafen Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Luftverkehr Stabiler Betrieb: Flughäfen und Passagiere im Sommer-Stress Von dpa | 17.07.2023, 06:21 Uhr

Flugscham und Pandemie waren gestern: Auch wenn die Menschen in Deutschland nach Corona nicht ganz so häufig in den Urlaub fliegen wie ihre europäischen Nachbarn, wird es für Passagiere an den Flughäfen eng.