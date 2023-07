Küche Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Immobilien SPD will gegen überteuerte möblierte Wohnungen vorgehen Von dpa | 08.07.2023, 10:39 Uhr

Einer Studie zufolge beziehen sich 27 Prozent aller Inserate in Deutschland auf möblierte Wohnungen. Das könnte auch mit der Mietpreisbremse zusammenhängen. Die SPD will nun Vermieter in die Pflicht nehmen.