Von Flora Hallmann dpa | 28.03.2023, 06:31 Uhr

Busse und Bahnen blieben am Montag in den Depots, Flugzeuge starteten nicht. Mit dem bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöht. Wie geht es jetzt weiter?