HANDOUT - Die Ultraweitwinkel-Kamera des iPhones kann Gesicht und Schreibtisch gleichzeitig erfassen. iPhones sollen sich vom Herbst an als Webcams nutzen lassen. Foto: Apple/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Apple up-down up-down Webcam-Alternative Smartphone-Kamera und Rechner verheiraten Von dpa | 18.07.2022, 04:33 Uhr

Smartphone-Kameras sind inzwischen meist von hoher Qualität. Was man von vielen separaten oder in Notebooks verbauten Webcams nicht sagen kann. Warum also nicht Handy-Kamera und Rechner zusammenbringen?