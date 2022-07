ILLUSTRATION - Altbekanntes Bild: Die Sammelhalde ausgedienter Smartphones daheim wäre sicherlich deutlich kleiner, wenn es länger Updates für die Geräte geben würde. Foto: Karo Krämer/dpa-tmn FOTO: Karolin Krämer up-down up-down Wichtiges Kaufkriterium Smartphone & Co: Beim Gerätekauf zählen auch Updates Von dpa | 28.07.2022, 13:19 Uhr

Die Kamera, das Display, der Prozessor: Die Liste an Hardware-Merkmalen, die bei Geräten wie Smartphones in die Kaufentscheidung einfließen, ist lang. Doch was ist mit der Software?