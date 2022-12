einige Handfeste Konflikte Foto: Asymmetric/dpa-tmn up-down up-down Gehörige Prise Humor „Shadows Over Loathing“: Strichmännchen lösen Verbrechen Von dpa | 29.12.2022, 04:19 Uhr

Ein Onkel ist auf Schatzsuche verschwunden. In einer Welt voller Strichmännchen muss man ihn in „Shadows Over Loathing“ wiederfinden. Das Spiel hält sich dabei mit albernem Humor nicht zurück.