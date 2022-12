Gaspreis Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Energie Seit Ukraine-Kriegsbeginn: Gaspreis auf tiefstem Stand Von dpa | 28.12.2022, 09:52 Uhr

Der Gaspreis in Europa setzt in den letzten Handelstagen seinen Abwärtstrend fort. Seit mittlerweile acht Handelstagen in Folge ist der Preis gefallen.