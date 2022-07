ARCHIV - Die Verbraucherpreise sind im Juni im Jahresvergleich nur um 3,4 Prozent gestiegen. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa FOTO: Urs Flueeler up-down up-down Konjunktur Schweiz hat kaum höhere Preise Von dpa | 04.07.2022, 10:14 Uhr

In der Schweiz ziehen die Preise nur moderat an, von so niedrigen Inflationsraten können andere Europäer nur träumen. Die Bevölkerung zahlt außerhalb von Krisenzeiten aber einen hohen Preis dafür.