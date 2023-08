Börse in Frankfurt Schwache Vorgaben drücken den Dax etwas weiter ins Minus Von dpa | 16.08.2023, 09:30 Uhr Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Der Dax hat am Mittwoch seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Der deutsche Leitindex gab um 0,17 Prozent auf 15.740,98 Punkte nach. Die Konjunkturschwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land drückten weiter auf die Stimmung.