Schleswig-Holstein hat bei Elektroautos die Nase vorne Von dpa | 15.12.2022, 12:23 Uhr

In Deutschland werden in Schleswig-Holstein am häufigsten rein batteriebetriebene Elektroautos zugelassen. Ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Elektroauto-Quoten haben zwei andere Bundesländer.