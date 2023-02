Arbeitsvertrag Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Justiz Schlecht verhandelt? Frau pocht auf gleiche Bezahlung Von dpa | 16.02.2023, 05:01 Uhr

Gleichstellung - na klar! Doch bei der Bezahlung sieht es oft anders aus. Jetzt klagte eine Frau aus Sachsen bis zum Bundesarbeitsgericht. Sie will so viel verdienen wie ihr Kollege am Nachbarschreibtisch.