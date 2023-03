Schaeffler Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Autozulieferer Schaeffler zieht es stärker nach China und in die USA Von dpa | 07.03.2023, 12:56 Uhr

Der Industrie- und Autozulieferer will künftig stärker in den USA investieren. Konzernchef Rosenfeld sieht dort bessere Wachstumschancen als in Europa.