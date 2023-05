RWE Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Windenergie RWE wird Alleineigentümer von großer Windpark-Gruppe Von dpa | 25.05.2023, 16:24 Uhr

Für 35 Millionen Euro kauft RWE Northland Powers Anteile an der geplanten Windpark-Gruppe in der Nordsee. Die Anlage soll einmal in der Lage sein 1,5 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen.