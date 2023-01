Autos Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Autoindustrie Russlands Automarkt bricht im Kriegsjahr deutlich ein Von dpa | 09.01.2023, 15:13 Uhr

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auf den Automarkt in Russland aus. Der Absatz ist so schlecht wie lange nicht mehr, weil unter anderem auch drei deutsche Autobauer ihre Konsequenzen gezogen haben.