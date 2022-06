FOTO: Sven Hoppe up-down up-down ARCHIV - Die Zahlung in der russischen Landeswährung Rubel ist strittig. Foto: Sven Hoppe/dpa Finanzen Russland zahlt fällige Schuldzinsen in Rubel Von dpa | 23.06.2022, 16:51 Uhr

Russland ist gewillt, seine Schuldzinsen zu zahlen. Dies geschieht bei Auslandsschulden in der Regel in US-Dollar oder Euro - aber nicht in Rubel. Fachleute halten das nicht für zulässig.