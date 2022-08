ARCHIV - Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung von RTL Deutschland. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Personalien RTL-Deutschlandchef Schäfer muss gehen - Rabe rückt vor Von dpa | 17.08.2022, 10:29 Uhr

An der RTL-Spitze schob Stephan Schäfer den Übergang der Zeitschriftentitel von Gruner + Jahr in den TV-Konzern mit an. Nach nur knapp einem Jahr ist jetzt Schluss für den Manager.