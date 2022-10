Saugroboter Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Nähe zur Technik Robi, Wischi, Chichi: Wenn Saugroboter Namen bekommen Von dpa | 26.10.2022, 14:31 Uhr

In manchen Wohnzimmern saugt „Roberta“ die Katzenhaare weg. „Wischi“ macht die Küche schön. Und „Fluffy“ kam in die Schlagzeilen, als er aus einem Laden ausbüxte. Mal eine Frage: Warum geben Menschen ihren Saugrobotern so gerne Namen?