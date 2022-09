Rosneft Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa up-down up-down Energiekrise Regierung: Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung Von dpa | 16.09.2022, 06:44 Uhr

Lange haben die Menschen vor allem in der Uckermark um die PCK Raffinerie in Schwedt gebangt. Nun greift der Bund ein - und will so den Betrieb sichern.