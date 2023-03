Recycling von E-Auto-Batterien Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Industrie Recycling von E-Auto-Batterien noch entfernt von Serienreife Von dpa | 03.03.2023, 07:16 Uhr

In etwa zehn Jahren ist der erste größere Schwung an Batteriemüll aus Elektroautos zu erwarten. Hersteller müssen überlegen, was sie damit machen. Recycling ist in großem Stil nicht ganz einfach.