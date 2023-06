Wladimir Putin Foto: Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa up-down up-down Konflikte Putin lobt Russlands Wirtschaft - doch die Probleme wachsen Von dpa | 16.06.2023, 06:31 Uhr

Beim Wirtschaftsforum will Kremlchef und Kriegsherr Putin demonstrieren, wie erfolgreich Russland den Sanktionen trotzt. In einigen Bereichen ist das tatsächlich so - anderswo gibt es gewaltige Probleme.