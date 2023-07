ProSiebenSat.1 hat angekündigt, in Deutschland im Rahmen einer Neuausrichtung Stellen abzubauen. Foto: dpa/Matthias Balk up-down up-down Neuausrichtung des Konzerns ProSiebenSat.1 baut in Deutschland rund 400 Stellen ab Von dpa | 18.07.2023, 12:12 Uhr

Noch in diesem Jahr will der Medienkonzern ProSiebenSat.1 rund 400 Stellen abbauen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag mit. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Bereich Unterhaltung und in der Holding.