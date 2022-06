Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler Internetkriminalität Pistorius: Neues Vorgehen im Kampf gegen Netzkriminalität Von dpa | 14.06.2022, 02:33 Uhr

Zur besseren Bekämpfung von Internetkriminalität hat die Polizei in Niedersachsen ein digitales Assistenzsystem entwickelt. Damit sollen Ermittler nach Angaben des Innenministeriums schneller und effizienter gegen Straftaten im Netz vorgehen können. Heute (14.30 Uhr) will Minister Boris Pistorius den „Cyberguide“ in Braunschweig vorstellen.