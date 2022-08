In Niedersachsen drohen nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest gewaltige Tierschutzprobleme, weil eigentlich gesunde Schweine nicht geschlachtet werden. Niemand will das Fleisch der Tiere haben. FOTO: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Schweine aus Sperrzone unverkäuflich Schweinepest in Niedersachsen: Es droht tausendfaches Tierleid in Ställen Von Dirk Fisser | 24.08.2022, 10:30 Uhr | Update vor 4 Min.

In Niedersachsen droht nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest ein gewaltiges Tierschutzproblem in den Schweineställen. Was das mit einem Millionen-Angebot des Tönnies-Konzerns, Kühlhäusern, die es nicht gibt, und dem Urlaub des Staatssekretärs zu tun hat: