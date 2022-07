Der Verdacht hat sich bestätigt: Im Landkreis Emsland in Niedersachsen ist die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. (Symbolfoto) FOTO: Frederik von Erichsen/dpa up-down up-down Hunderte Tiere vor Nottötung Afrikanische Schweinepest: Seuchenalarm in Niedersachsen und Brandenburg Von Dirk Fisser | 02.07.2022, 12:32 Uhr

Nun ist es amtlich: In Niedersachsen gibt es den ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Samstag bestätigt. Betroffen ist ein Betrieb aus dem Emsland. Hunderte Schweine werden notgetötet.