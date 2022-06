Der Vorsitzende der Monopolkommission Jürgen Kühling hält die Einführung einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne für einen überlegenswerten Ansatz. Im Interview mit unserer Redaktion sagte der Chef des unabhängigen Beratergremiums der Bundesregierung: „Die Einnahmen könnten etwa zur Finanzierung sozialer Maßnahmen zur Abfederung der Preissteigerungen vor allem für ärmere Familien eingesetzt werden. Dieser Ansatz ist aus ökonomischer Sicht vorzugswürdig, da er nicht in die Preisbildung eingreift und somit die Knappheitssignale der Preise erhält.“ Beispiele dafür finden sich in Italien und England. Die Steuer dürfe allerdings nicht dazu führen, dass Investitionen insbesondere in Erneuerbare Energien abwürgt würden. „Großbritannien sieht hier beispielsweise Freibeträge für Investitionen vor.“