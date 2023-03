Mercedes Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Elektromobilität Mercedes beginnt 2023 mit Bau von E-Ladesäulen Von dpa | 10.03.2023, 05:38 Uhr

Mercedes will ein eigenes Ladenetz für E-Autos aufbauen. Noch in diesem Jahr soll es auch in Deutschland losgehen. Mit Blick auf die Ziele der Bundesregierung ist der Beitrag aber überschaubar.