Umfrage Menschen in Deutschland und Österreich zahlen vor allem bar Von dpa | 06.09.2022, 12:00 Uhr

Mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland zahlen am liebsten bar, in Österreich sind es sogar noch mehr. Andere Zahlungsmethoden gewinnen allerdings an Beliebtheit.