9-Euro-Ticket Mehr Bahn-Reisen in ländlichen Tourismusregionen Von dpa | 11.08.2022, 09:34 Uhr

Im Juli sind in Deutschland mehr Menschen in ländliche Regionen gefahren. Das liegt unter anderem am 9-Euro-Ticket, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen.