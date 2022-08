Lufthansa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Luftverkehr Lufthansa-Piloten streiken am Freitag Von dpa | 01.09.2022, 00:06 Uhr

Bei der Lufthansa steht der nächste Streik an: Nach dem Bodenpersonal sind nun an diesem Freitag die Piloten an der Reihe, den größten Teil des Flugverkehrs lahmzulegen.